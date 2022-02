Embu das Artes comemora 63 anos hoje com atrações

A Prefeitura de Embu das Artes e seus equipamentos não terão expediente porque é ponto facultativo.









Nesta sexta-feira, 18/2, Embu das Artes completa 63 anos de emancipação político-administrativa. Em 1959, por iniciativa de emancipadores, houve a articulação de um plebiscito no qual a maioria dos moradores escolheu a independência do município, que fazia parte de Itapecerica da Serra.





A autonomia conquistada graças à criação da Associação Cívica de Embu, composta por personalidades de diversas áreas da sociedade que promoveram uma forte campanha pela emancipação da cidade, contou com o apoio e a orientação de Cândido Motta Filho, advogado, professor, jornalista, ensaísta, político e membro da Academia Brasileira de Letras. A primeira eleição municipal para os poderes Executivo e Legislativo ocorreu no dia 4 de outubro de 1959 e resultou na vitória de Annis Neme Bassith para prefeito e Carlos Koch.





Fundada pelos jesuítas em 1554, Embu das Artes é uma estância turística com uma população estimada em 270 mil habitantes (IBGE). Sua maior atração é a Feira de Artes e Artesanato que completou 53 anos de atividade neste ano. Declarada Patrimônio Cultural Imaterial do Estado de São Paulo, a feira recebe a cada fim de semana milhares de visitantes e turistas do Brasil e do mundo que passeiam pelas ruas do centro histórico atraídos por artesanatos, bijuterias, pinturas, esculturas, bordados, rendarias, roupas, calçados, objetos de decoração, cestaria e outros artigos.





Prefeitura não terá expediente:





A Prefeitura de Embu das Artes e seus equipamentos não terão expediente na sexta-feira, 18/2, ponto facultativo. Os polos de vacinação também estarão fechados, assim como as unidades básicas de saúde.





Funcionam normalmente na sexta: Restaurante Popular para café e almoço e feiras livres. Comércios e empresas poderão abrir.





A Feira de Artes e Artesanato está mantida no sábado (19) e domingo (20) das 9 às 18h.





Os serviços essenciais como pronto-socorros, Guarda Civil Municipal (GCM), serviço funerário, SAMU e a Defesa Civil atendem sem interrupção.





O atendimento ao público retorna na segunda-feira (21/2).





Apresentações culturais





Para comemorar a data, no dia 18/2, artistas da cidade vão se apresentar no Centro Cultural Mestre Assis do Embu, Largo 21 de Abril, 29, Centro, conforme a programação:





15h00 – Abertura

15h15 – Dança

15h30 – Música (violino)

15h45 – Balé

16h00 – Literatura de cordel

16h15 – Música (saxofone)

16h30 – Dança cigana

16h45 – Música (violão)

17h00 – Banda Municipal de Embu das Artes