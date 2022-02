Bandidos roubam residência na Fazendinha e sequestram morador

Vítima foi liberada em uma região de mata; caso foi registrado no 2º DP de Carapicuíba

Entrada do Bolsão da Fazendinha. Foto: Google imagens







Bandidos armados invadiram uma residência no Bolsão da Fazendinha, divisa da Granja Viana com Carapicuíba, na madrugada desta quarta-feira (16). Os criminosos roubaram eletrodomésticos, joias e dinheiro.





Segundo o Boletim de Ocorrência, os bandidos fugiram do local com o veículo da família e sequestraram um dos moradores, um advogado de 48 anos, que dirigiu o carro e foi libertado em uma região de mata. O veículo foi encontrado próximo ao Rio Cotia.





De acordo com o Site da Granja, a suspeita é que seja a mesma quadrilha que vem invadindo outras residências na região. O site diz que há também uma desconfiança de que os assaltantes podem estar criando estratégias para o assalto com a ajuda de drones, pois cinco dias antes deste roubo, moradores observaram um drone sobrevoando as áreas da mata.





O caso foi registrado pelo 2º DP de Carapicuíba, que apura os fatos.