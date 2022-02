Escrivã da Polícia Civil é a primeira vítima identificada no cemitério clandestino em Carapicuíba

Liliane Júlia do Nascimento estava afastada para tratamento médico e foi encontrada morta no último dia 24

O corpo de uma escrivã da Polícia Civil foi o primeiro a ser identificado entre os cinco encontrados em um cemitério clandestino, no município de Carapicuíba. Segundo a polícia, Liliane Julia do Nascimento estava afastada para tratamento médico e foi encontrada morta no último dia 24.





De acordo com as investigações, o cemitério clandestino, que foi descoberto na semana passada , seria usado por uma facção criminosa para enterrar pessoas assassinadas após julgamento pelo chamado "tribunal do crime". O terreno, que fica próximo ao rodoanel Mário Covas, faz também divisa entre as cidades de Osasco e Cotia.





O 1º Distrito Policial, com o apoio do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) do município de Carapicuíba, instaurou inquérito policial para investigar o caso.





A descoberta do cemitério clandestino ocorreu a partir de denúncias e no âmbito de uma investigação sobre tráfico de drogas em andamento no 1º Distrito Policial de Carapicuíba.