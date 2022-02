Parte da Marginal Tietê é interditada após obra do Metrô ceder

Via foi bloqueada no sentido Ayrton Senna, entre as pontes do Piqueri e da Freguesia.

Reprodução Band News





Segundo informações preliminares, a escavação feita por um "tatuzão" atingiu alguma adutora ou tubulação de esgoto no local. A água acabou inundando um túnel e causando uma grande cratera na via.









O governador João Doria (PSDB) se pronunciou através de seu perfil em uma rede social. “Determinei apuração imediata das causas e elaboração de plano da concessionária responsável pela obra, junto à prefeitura da capital, para normalização do tráfego da Marginal rapidamente. E que as obras possam ser reiniciadas, com segurança, o mais breve possível”, escreveu.



*Informações: BAND O capitão André Elias, do Corpo de Bombeiros, confirmou, em entrevista à Rádio Bandeirantes que não houve vítimas no acidente. Segundo ele, 50 trabalhadores estavam no local que foi atingido e todos saíram ilesos. Dois foram encaminhados ao hospital por precaução após entrarem em contato com a água poluída.

As pistas local e central da Marginal Tietê foram bloqueadas nesta terça-feira (1º), no sentido Ayrton Senna, na altura da Ponte do Piqueri, por causa de um desmoronamento nas obras da Linha 6-Laranja do Metrô de São Paulo. Duas faixas da pista expressa ficaram liberadas.