"Praia de Cotia": Parque aquático inaugura piscina aquecida com ondas ainda esse mês

Parque também inaugura no fim de fevereiro estacionamento com 1.000 vagas.

O Parque Aquático Thermas da Mata inaugura no dia 26 de fevereiro a "praia da mata" piscina aquecida com ondas. A novidade faz parte do pacote de atrações que vem sendo inaugurado desde o ano passado, como o toboágua Cyclone e o Space , o primeiro toboágua com música e led do país.





O parque promete ainda que no dia 26 será inaugurado um estacionamento com 1.000 vagas, o que deve fazer com que o impacto aos finais de semana sejam diminuídos na Estrada do Morro Grande onde normalmente fica congestionada. O estacionamento custa R$ 30,00 por carro.