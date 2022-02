Covid-19: 195,7 mil cotianos estão totalmente imunizados

Dados foram levantados pelo Cotia e Cia junto ao portal Vacinômetro, do governo paulista

Número representa 77% da população vacinada. Foto: Vagner Santos





A cidade de Cotia chegou a 493.425 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas até a manhã desta terça-feira (8). Os dados, levantados pelo Cotia e Cia junto ao portal Vacinômetro, do governo paulista, são a soma da primeira e segunda doses e da dose única e de reforço.





Desse total, 195.727 mil cotianos estão totalmente imunizados. Ou seja, 77,1% da população do município já completou o esquema vacinal.





VACINAÇÃO INFANTIL





De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a cidade aplicou 14.029 doses da vacina contra a Covid-19 em crianças com idade entre 5 e 11 anos. O número representa 54% do público alvo que recebeu a primeira dose do imunizante.





No sábado (5), quando ocorreu o Dia C de vacinação, foram 829 doses da vacina aplicadas no público dessa faixa etária. Já entre a população acima de 12 anos (adolescentes e adultos) foram aplicadas 722 doses, entre 1ª, 2ª e dose adicional, segundo a secretaria.





A vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, em todas as Unidades Básicas de Saúde.