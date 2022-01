Polícia Civil encontra cemitério clandestino próximo a Raposo Tavares

As vítimas teriam sido julgadas pelo "Tribunal do Crime".













*Informações: R7

A Polícia Civil descobriu um cemitério clandestino em Carapicuíba, a 2 kms da Raposo Tavares, nesta segunda-feira (24). O terreno fica em uma região de mata fechada, próximo à rua José Guardino, no Parque Primavera, o local faz divisa com Osasco e Cotia.Segundo informações do 1° Distrito Policial de Carapicuíba, responsável pela investigação, cerca de 30 corpos podem estar enterrados no terreno. Até o momento foram encontrados 3 corpos no local. As vítimas teriam sido julgadas pelo "Tribunal do Crime".