Prefeitura de Cotia abre processo seletivo para contratação de auxiliar de classe

A prefeitura de Cotia anunciou a abertura das inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de Auxiliar de Classe para o ano letivo de 2022 na rede municipal de Cotia. A classificação será por meio de comprovação de experiência profissional e escolaridade. Os detalhes podem ser consultados em https://cotia.sp.gov.br/noticia/3640/processo-seletivo-simplificado-para-contratacao-de-auxiliar-de-classe-para-2022 . As inscrições devem ser feitas entre às 8h do dia 9/02 e às 17h do dia 16/02, por meio do link https://forms.gle/hnvRYvwwLHJPKV3b8