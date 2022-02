Mais da metade das crianças de 5 a 11 anos foram vacinadas contra Covid-19 em Cotia

Números foram divulgados nesta segunda-feira (7) pela Secretaria Municipal de Saúde

Foto: Alexandre Rezende / Prefeitura de Cotia





A Secretaria de Saúde de Cotia divulgou que, até sábado (5), a cidade havia aplicado 14.029 doses da vacina contra a Covid-19 em crianças com idade entre 5 e 11 anos. O número representa 54% do público alvo que recebeu a primeira dose do imunizante.





quando ocorreu o Dia C de vacinação, foram 829 doses da vacina aplicadas no público dessa faixa etária. Já entre a população acima de 12 anos (adolescentes e adultos) foram aplicadas 722 doses, entre 1ª, 2ª e dose adicional, segundo a secretaria. No sábado,, foram 829 doses da vacina aplicadas no público dessa faixa etária. Já entre a população acima de 12 anos (adolescentes e adultos) foram aplicadas 722 doses, entre 1ª, 2ª e dose adicional, segundo a secretaria.





A vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, em todas as Unidades Básicas de Saúde.