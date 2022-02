Cotia realiza ‘Dia C’ de vacinação contra Covid-19 para ampliar imunização de crianças

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, mais de 10 mil crianças de 5 a 11 anos já foram vacinadas em Cotia

Ação acontece neste sábado (5) em 3 UBSs. Foto: Alexandre Rezende / Prefeitura de Cotia





O município de Cotia realiza, neste sábado (5), das 8h30 às 16h, o ‘Dia C’ de vacinação contra a Covid-19. O foco da ação é ampliar a cobertura vacinal com a 1ª dose das crianças de 5 a 11 anos de idade. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, mais de 10 mil crianças dessa faixa etária já foram vacinadas em Cotia.





Também serão vacinadas pessoas de todas as idades que estão com a 2ª dose ou a dose adicional atrasada, além de pessoas que não tomaram nenhuma dose. O Dia C acontecerá nas unidades de saúde do Assa, Atalaia e Caucaia do Alto.





Para a vacinação das crianças é exigida a presença de um acompanhante maior de 18 anos, além da caderneta de vacinação da criança, documento com foto e comprovante de endereço.





Já para receber a 2ª dose ou a dose adicional é preciso portar documento oficial com foto e o cartão da campanha de imunização contra a Covid-19. A primeira dose está sendo aplicada em pessoas com comprovante de endereço de Cotia e também é preciso apresentar documento com foto e CPF.





A campanha de vacinação contra a Covid-19 acontece em todas as UBS’s de Cotia, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.





Serviço





Dia C de vacinação contra a Covid-19





Sábado 5 de fevereiro das 8h30 às 16h





UBS Atalaia - Praça Demétrio Calfat, 300 – Atalaia





UBS Caucaia do Alto - Av. Roque Celestino Pires, 1.020 – Caucaia do Alto





UBS ASSA - Rua Santo Antônio, 406 – Granja Vianna





Alvo da ação: Crianças de 5 a 11 anos e pessoas de todas as idades elegíveis para a 1ª, 2ª dose e a dose adicional