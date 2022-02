Professores de Cotia se mobilizam e criam associação para representar a categoria

A Associação dos Profissionais da Educação de Cotia (Aspec) foi fundada no último dia 27, durante assembleia

Foto: Divulgação / Aspec





Insatisfeitos com as ações do município e com a falta de diálogo com o Executivo, um grupo de professores da rede municipal de Cotia decidiu formar uma associação com o intuito de organizar e representar a categoria. A assembleia dos profissionais aconteceu no último dia 27.





Fundada, a Associação dos Profissionais da Educação de Cotia (Aspec) tem agora como objetivo fazer valer as legislações que garantam a reposição salarial e a valorização dos profissionais da educação como um todo.





“Este processo se iniciou com o intuito de organizar a categoria para fazer valer as legislações que garantem reposição salarial e valorização dos profissionais da educação, em particular o piso nacional da educação, que prevê um reajuste de R$ 33,23”, disse em nota a Aspec.





A entidade teve apoio da APE - São Roque (Associação dos Profissionais da Educação de São Roque) e da Associação dos Guardas Civis da Cidade de Cotia (Asguaco), representada pelo Dr. Michel da Silva, que advoga para uma boa parte do funcionalismo municipal.