Cotia abre inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos do Senac

Veja como se inscrever





Entre os dias 9 e 18 de fevereiro, a Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, estará com as inscrições abertas para diversos cursos profissionalizantes gratuitos do Senac.





As aulas serão presenciais respeitando os protocolos sanitários de proteção à Covid-19 e à gripe. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas nos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) [veja abaixo]. Para se inscrever é preciso residir em Cotia e ter inscrição no Cadastro Único.





Entre os cursos estão: introdução à jardinagem; técnicas de limpeza e conservação de ambientes; modelagem, corte e costura e Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Há vagas para o curso de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) destinado a servidores públicos municipais.





Locais de inscrições:





CRAS Caucaia - Rua Benedito Pires da Silva Sobrinho, 157- Planalto





CRAS Jd. Japão - Rua Frezia, 60 - Jd. Japão





CRAS Mirizola - Rua Jorge Rizzo, 266 - Pq. Miguel Mirizola





CRAS Recanto Suave - Rua Monet, 584 - Horizontal Park / Recanto Suave





CRAS Monte Serrat- Rua Professor José Barreto, 355 – centro