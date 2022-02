Cotia atinge 69% das crianças vacinadas contra a Covid e está acima da média estadual

Vacinação infantil começou há um mês e segue em todas as UBSs do município

Vacinação infantil. Foto: Alexandre Rezende / Prefeitura de Cotia





desde o início da campanha, há um mês. Cotia atingiu a marca de 69% das crianças, de 5 a 11 anos, vacinadas contra a Covid-19. Isso significa que 17,5 mil crianças com essa faixa etária, que moram no município, receberam a primeira dose do imunizante





5,5 mil crianças tinham recebido a primeira dose. Ou seja, houve um avanço de mais de 200% de vacinação na cidade até a data de hoje. No dia 31 de janeiro,Ou seja, houve um avanço de mais de 200% de vacinação na cidade até a data de hoje.





Os números foram levantados pelo Cotia e Cia nesta sexta-feira (18) junto à Secretaria Municipal de Saúde, que forneceu os dados por meio da assessoria de imprensa.





O número de crianças vacinadas em Cotia supera a marca do estado, que atingiu, nesta quarta-feira (16), 60% deste público alvo vacinado com a primeira dose.





No Brasil, as crianças de 5 anos e as imunossuprimidas de 5 a 11 anos só podem receber o imunizante da Pfizer, enquanto as demais podem ser protegidas pela Coronavac. Todas as vacinas aprovadas pela Anvisa são seguras e eficazes.





CAMPANHA SEGUE



Para ser vacinada, a criança deve estar acompanhada de um responsável. É preciso apresentar documento com foto da criança, caderneta de vacina, comprovante de endereço, CPF ou Cartão do SUS (caso a criança não tenha estes dois últimos, será obrigatório apresentar a Certidão de Nascimento).

A campanha de vacinação segue nas 26 Unidades Básicas de Saúde do município, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, para todas as pessoas com idade a partir dos 5 anos - com ou sem comorbidades.