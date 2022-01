Cotia vacinou 5,5 mil crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19

Ação no último sábado (29) vacinou 1.498 crianças desta faixa-etária; vacinação continua nas 26 UBSs do município

Vacinação infantil em Cotia contra a Covid-19. Foto: Alexandre Rezende / Prefeitura de Cotia





O município de Cotia vacinou, até o momento, 5.505 crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. Os dados foram levantados pela Vigilância Epidemiológica de Cotia, por meio do Sistema Vacivida, e divulgados na manhã desta segunda-feira (31).





Desse total de crianças imunizadas com a primeira dose, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, apenas no último sábado (29), foram vacinadas 1.498 crianças. A programação especial de vacinação aconteceu nas Unidades Básicas de Saúde Assa, Atalaia e Caucaia do Alto.





As unidades também realizaram o atendimento de pessoas que estavam com o esquema vacinal incompleto e de pessoas que, apesar de elegíveis, não tinham tomado a dose adicional.





Segundo a Saúde, também houve procura de pessoas que ainda não tinham tomado nenhuma dose da vacina. Foram aplicadas 827 doses em maiores de 12 anos de idade - entre 1ª, 2ª e adicional.





A campanha de vacinação segue nas 26 Unidades Básicas de Saúde do município, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, para todas as pessoas com idade a partir dos 5 anos - com ou sem comorbidades.





Para ser vacinada, a criança deve estar acompanhada de um responsável. É preciso apresentar documento com foto da criança, caderneta de vacina, comprovante de endereço, CPF ou Cartão do SUS (caso a criança não tenha estes dois últimos, será obrigatório apresentar a Certidão de Nascimento).