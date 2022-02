Vargem Grande Paulista tem inscrições abertas para castração de cães e gatos

A Secretaria Municipal de Saúde de Vargem Grande Paulista está realizando de hoje (7) a 11 de Fevereiro, o cadastro para a Campanha de Castração de Cães e Gatos, com vagas limitadas.





O cadastro deve ser feito das 8h às 12h e das 13h às 16h, na E.M. Bela Vista, ao lado da Secretaria de Saúde. É obrigatório apresentar documento original e cópia do: RG ou CPF ou CNH, comprovante de residência em nome próprio ou contrato de locação c/ firma reconhecida, comprovação do cadastro único ou Bolsa Família (Auxílio Brasil)