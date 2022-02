Aulas na nova creche de Caucaia iniciam na segunda-feira (21)

Unidade, que será administrada por uma instituição de Barueri, foi inaugurada na tarde desta terça-feira (15).

As aulas na nova creche de Caucaia do Alto (Centro Educacional Benedicta Stefano Antunes de Oliveira) vão iniciar na próxima segunda-feira (21). Serão atendidas 530 crianças com idade de zero a cinco anos em turmas de Berçário, Maternal I e II, Jardim I e II.

A nova unidade, localizada na rua Oito de Dezembro, 520, terá um novo formato de atendimento com horário estendido das 7h até às 19h para Berçário I e II e o Maternal I. Para as demais fases, o ensino será meio período (manhã e tarde).

A creche foi inaugurada na tarde desta terça-feira (15) em evento público, que contou com a presença do prefeito Rogério Franco, vereadores e secretários municipais.

Segundo a Prefeitura de Cotia, o espaço tem mais de 3 mil m² de área construída, dois pavimentos, escada, elevador, ar condicionado e amplas salas de aula com 7,50x7,50m, sala para espaços pedagógicos, lactário, enfermaria, lavanderia, área aberta de playground, solário, horta e acessibilidade.

A creche ainda terá atendimento com uma equipe multidisciplinar, oferta de atividades extracurriculares, ballet e judô, além de introdução ao inglês.

A unidade será administrada por uma Organização Social de Barueri (LEIA MAIS AQUI). Serão mais de 110 funcionários, entre eles, assistente social, fisioterapeuta, psicólogo, odontologista, além do time de educadores, merendeiras, entre outros.

O local ainda conta com monitoramento interno por câmeras e as imagens são acompanhadas pela equipe da gestão local.