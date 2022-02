Após roubo de carga, polícia encontra suposto desmanche de caminhões em Cotia

Caso foi registrado no 2° DP de Cotia

A Polícia Civil encontrou, nesta terça-feira (15), um galpão que supostamente é usado para desmanche de caminhões na Estrada dos Galdinos, no Jardim Barbacena, em Cotia.

O local foi descoberto após um motorista de caminhão, que foi vítima de assalto na rodovia Regis Bitencourt, ter acionado a polícia. Ele contou aos policiais que foi abordado por três indivíduos armados, na noite de segunda-feira (14). Os bandidos levaram o caminhão com carga de pó de minério.

A vítima passou à polícia as coordenadas de localização do caminhão, que possuía rastreador. Chegando ao local, os policiais encontraram o veículo roubado dentro de um galpão e diversas peças de outros caminhões. Não havia ninguém no galpão.

O caminhão roubado foi entregue à vítima e as demais peças encontradas no galpão foram apreendidas e encaminhadas para o pátio municipal.

O crime foi registrado no 2° Distrito Policial de Cotia, que investiga o caso.