Creche de Caucaia é batizada com nome da sogra do vereador Celso Itiki

A sessão da Câmara de Cotia desta terça-feira (15) foi marcada por elogios ao prefeito Rogério Franco (PSD) pela inauguração da creche de Caucaia do Alto, que ocorre hoje, às 15h.

A creche recebeu o nome de Centro Educacional Benedicta Stefano Antunes de Oliveira 'Dona Nena', em homenagem a sogra do presidente da câmara, Celso Itiki (PSD). Na tribuna, o vereador agradeceu 'a sensibilidade do prefeito' e explicou o motivo de o nome dela ter sido escolhido.

Ele [Rogério Franco] concedeu o nome da creche de Caucaia para a minha sogra que faleceu, dona Nena (Benedicta Stefano Antunes de Oliveira). Isso foi uma honra, porque como o Edson [Silva] falou da avó, ela era benzedeira também. Chegavam lá as crianças do bairro e as crianças que vinham de fora, e pediam para ela benzer porque estava com isso, com aquilo e ela se dedicava muito às crianças. Então, foi justa [a homenagem]