Vídeo mostra ônibus de Cotia com goteira, e passageiros relatam descaso com transporte público

Flagrante foi feito por um passageiro que estava no veículo nesta terça-feira (11)





A Prefeitura de Cotia anunciou, há uma semana, que a tarifa do transporte público municipal não vai subir pelo terceiro ano consecutivo. Apesar de ter sido uma decisão coerente, de acordo com a realidade econômica atual, alguns ônibus acabam não oferecendo um serviço que os usuários esperam.





Foi o que ocorreu na tarde desta terça-feira (11) com um dos coletivos. Um vídeo enviado ao Cotia e Cia (veja abaixo) mostra um ônibus municipal circular, da linha 127, com goteiras e também com as cordas do sinal estouradas.













Para os passageiros que estavam no veículo e pagaram R$ 4,50 na tarifa, “é uma verdadeira falta de respeito e descaso” por parte da empresa e do poder público.





“Está todo mundo indignado. Está tudo molhado aqui dentro. Não funciona o sinal. Está bem precária a situação”, relatou o autônomo Pedro Ferreira, que estava indo para o Jardim Petrópolis no momento em que registrou as imagens.





“Isso aqui está um lixo, está caindo água aqui dentro, está tudo molhado, os bancos, tudo. Uma vergonha pagar R$ 4,50 para andar nessa situação”, disse Edneia, que também estava no circular na tarde de ontem.





Cotia e Cia entrou contato com a Viação Raposo Tavares, empresa responsável pelo transporte público de Cotia, para buscar uma explicação. Mas até a publicação desta matéria, não houve retorno.





Procurada, a Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade (Setram) também não retornou o nosso contato.





Caso haja algum posicionamento, tanto da empresa quanto da Setram, será acrescentado neste texto.