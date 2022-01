Aiqfome, o app de delivery mais bem avaliado da categoria, chegou em Vargem Grande Paulista

O aiqfome é um aplicativo que nasceu há 14 anos, com o objetivo de oferecer um novo jeito de pedir comida, sem precisar enfrentar trânsito e linhas telefônicas ocupadas.





Hoje, o aiqfome já é a maior plataforma de delivery das cidades do interior do Brasil. Chegando aos quase 2 milhões de pedidos mensais, com mais de 20.000 restaurantes cadastrados e estando presente em mais de 600 cidades do país, o aplicativo oferece a melhor experiência de delivery online da atualidade!