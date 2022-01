Cotia não terá reajuste no valor da passagem de ônibus municipais

Pelo 3º ano consecutivo, usuários do transporte coletivo da cidade seguirão pagando R$ 4,50 pela viagem em qualquer linha do município

Decisão foi tomada pelo prefeito Rogério Franco. Foto: Reprodução





Pelo terceiro ano consecutivo, a tarifa de ônibus municipais de Cotia não terá reajuste. A informação foi divulgada pela prefeitura nesta terça-feira (4).





“A Prefeitura de Cotia deliberou sobre a manutenção do atual valor da tarifa de ônibus das linhas municipais. Com isso, pelo terceiro ano, os usuários do transporte coletivo municipal seguirão pagando R$ 4,50 pela viagem em qualquer linha do município”, informou.





Segundo a informação, a decisão foi tomada pelo prefeito Rogério Franco, "que entendeu que os efeitos negativos da pandemia da Covid-19 no orçamento do trabalhador ainda não foram superados".





SETE CIDADES DA GRANDE SP AUMENTAM PASSAGEM





Sete cidades da Grande São Paulo aumentaram o valor da passagem municipal de ônibus em janeiro: Guarulhos, Diadema, São Bernardo do Campo, Mauá, Franco da Rocha, Itapecerica da Serra e Francisco Morato. : Guarulhos, Diadema, São Bernardo do Campo, Mauá, Franco da Rocha, Itapecerica da Serra e Francisco Morato.





O aumento entra em vigor nesta terça-feira (4) nas cidades de Itapecerica da Serra e Francisco Morato.





Em Guarulhos, Diadema, São Bernardo do Campo e Franco da Rocha medida passou a valer já neste domingo (2). Em Mauá, novo valor será cobrado a partir do dia 29.





A Prefeitura de Osasco também disse que irá manter o valor atual, assim como a de São Caetano do Sul. Já Santo André diz que manterá o valor de R$ 4,75 e não irá aplicar nenhum reajuste em neste ano., assim como a de São Caetano do Sul.

já havia informado o Cotia e Cia que tinha recebido um processo da Viação Raposo Tavares, empresa responsável pelos ônibus municipais,A Setram, na ocasião, disse que o pedido estava sendo analisado pela administração.