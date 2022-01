Prefeitura de Vargem Grande Paulista decide congelar o valor do IPTU

A medida visa minimizar os impactos causados pela pandemia do coronavírus e promover a retomada econômica.





A prefeitura de Vargem Grande Paulista, anunciou nesta semana que “congelou” os impostos de 2022, a medida visa minimizar os impactos causados pela pandemia do coronavírus e promover a retomada econômica.





O reajuste estava previsto de 10% com base na inflação, não será aplicado no IPTU e demais Taxas deste ano.





Isso quer dizer, que os moradores de Varem Grande Paulista receberão nos próximos dias o carnê do IPTU, ISS e Taxas com o mesmo valor do ano passado. “Aumentar impostos num momento como este é sacrificar ainda mais as famílias, os trabalhadores, os comerciantes e todos que foram fortemente afetados pela crise econômica nesta pandemia. Nosso objetivo é fortalecer a economia local, os vargem-grandenses e, ainda, continuar investindo no desenvolvimento socioeconômico da cidade concluindo as obras em andamento e iniciando vários outros investimentos”, disse o prefeito Josué Ramos.





Outra medida adotada pela Prefeitura em 2021 para auxiliar os contribuintes foi o programa do Refis, que concedeu até 100% de desconto em multas e juros, além de parcelamentos.