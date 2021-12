IPTU de Cotia terá reajuste de quase 10% em 2022

O IPTU do exercício de 2022, poderá ser parcelado em até 12 vezes com vencimento da primeira parcela no dia 20 de janeiro e as demais no dia 20 dos meses subsequentes. Vale lembrar que a parcela não poderá ser inferior a R$ 50,00.





Quem optar pelo pagamento à vista até dia 20 de janeiro terá desconto de 10% no valor.