Cotia corta convênio com associação e 70 crianças com deficiência ficam sem atendimento

Pais foram pegos de surpresa com a informação e entraram na Justiça contra a Prefeitura de Cotia; entenda

Abrahipe atende por meio de interação homem/animal e presta serviços socioassistenciais a crianças e adolescentes com necessidades especiais. Foto: Reprodução / Abrahipe





Reportagem: Neto Rossi





Justiça nesta segunda-feira (24) para buscar explicações da Prefeitura de Cotia por ter cortado o convênio com a Associação Brasileira de Hippoterapia e Pet Terapia (Abrahipe), localizada na Granja Viana. Eles foram surpreendidos, neste mês de janeiro, ao receberem a notícia da associação durante uma reunião virtual. Ao todo, 70 crianças com necessidades especiais não terão mais o atendimento. Um grupo de pais com filhos deficientes entrou nanesta segunda-feira (24) para buscar explicações dapor ter cortado o convênio com a, localizada naEles foram surpreendidos, neste mês de janeiro, ao receberem a notícia da associação durante uma reunião virtual. Ao todo,





Para o advogado autor da ação, Gilberto Ap. Luna Gomes, a situação enseja “extrema gravidade”. Segundo ele, não há, por parte da prefeitura, nenhuma alternativa para a continuidade das terapias das crianças atendidas. “Com o tratamento interrompido, causará grave prejuízo ao desenvolvimento intelectual e motor das crianças”, cita.





Fundada em 2006, a associação atende por meio de interação homem/animal e presta serviços socioassistenciais a crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), paralisia cerebral, síndrome de down, entre outras deficiências, sempre com o objetivo de promover a sua inclusão à vida comunitária.





A equipe é formada por profissionais de diversas áreas, como saúde, educação, assistência social e voluntários com o objetivo de proporcionar vivências para o alcance da autonomia e inclusão social aos atendidos.





PAIS SE SENTEM DESAMPARADOS





O casal André Luiz Teixeira e Juliana de Oliveira Cândido Teixeira tinham dois filhos assistidos pela instituição. Alícia é a mais velha, hoje com 12 anos. Ela participava das atividades da associação desde quando tinha entre 5 e 6 de idade. Agora, com o corte do convênio, os pais ficaram sem ter o que fazer.





“Meus filhos não tem assistência alguma no município. A única que tem é o Caps Infantil, que tem o psiquiatra. Mas sem a Abrahipe, não tem nada mais que seja oferecido pela prefeitura”, lamenta André.





Alícia, que tem paralisia cerebral e características autistas, tinha muita dificuldade de se locomover. Foi com a hipoterapia, segundo a mãe, que ela começou a desenvolver melhor a sua coordenação motora.





“Quando ela entrou na Abrahipe, ela ainda não andava direito, ela tinha muita dificuldade física e de coordenação motora. Para ela, foi maravilhoso, isso sem contar a questão social, com o contato visual com outras pessoas, com os animais. Foi muito importante para ela”, diz Juliana.





O filho mais novo do casal, Valentin de Oliveira Cândido Teixeira, que vai fazer 4 anos, é autista. O primeiro convívio dele com outras pessoas foi na Abrahipe. “Ele não estava indo para a escola, não estava tendo contato com outras crianças, o contato que ele teve foi com os profissionais de lá e com as crianças de lá. Pra ele, foi fundamental todo esse suporte”, explica Juliana.





Ildeu Rodrigues Costa também tem uma filha autista que fazia tratamento na Abrahipe. Bruna Nayara Peixoto, de 12 anos, entrou na associação pouco antes da pandemia, mas os resultados da evolução da menina já foram bastante evidentes.





“Ela estava se desenvolvendo muito bem. A terapia estava fazendo muito bem para ela. Veio a pandemia e sem a terapia ela acabou tendo uma regressão. A gente estava aqui torcendo para começar o ano para ela poder voltar ao atendimento, mas aí aconteceu esse problema aí”, relata Ildeu.





Com o corte do convênio, assim como Juliana e André, ele também não tem outras opções. “Eu fiquei muito abatido, porque o único tratamento que ela estava fazendo e que eu estou vendo desenvolvimento era na Abrahipe. Agora, eu estou aqui sem saber o que fazer.”





Já Francisca Francisneide Costa aguardava o início do ano com muita expectativa, já que seu filho, João Pedro, de 9 anos, iria começar o tratamento na associação. Mas todo seu esforço para conseguir uma vaga ao seu filho, que é autista, na instituição, foi por água abaixo.





“Durante a pandemia dei entrada nos documentos que eles exigem. Tem todo um trâmite com Cras, assistente social ... aí consegui a vaga para ele. Ele estava participando dos eventos online [da Abrahipe] e estávamos ansiosos para iniciar o ano e ele ter o início do tratamento lá. Não foi fácil conseguir uma vaga lá para ele. Passei por toda essa burocracia para nada”, lamenta.





O convênio com a Abrahipe era renovado anualmente. Mas segundo a reportagem apurou junto à instituição, a prefeitura alegou que a associação não estava com todos os documentos em dia. A Abrahipe nega.





A informação sobre o corte do convênio foi transmitida durante uma reunião online com a Abrahipe.





Cotia e Cia questionou a prefeitura sobre o que levou, de fato, ao corte do convênio, mas não houve retorno dentro do prazo estipulado.





