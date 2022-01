Moradora de Cotia desaparece e deixa mensagem para os filhos e o marido

Márcia Splendore, 56, foi vista pela última vez na noite desta terça-feira (4)

Márcia Splendore desapareceu na noite desta terça-feira (4). Foto: Arquivo pessoal





A auxiliar de escritório, Márcia Fernandes Splendore de Oliveira, de 56 anos, está desaparecida desde às 22h desta terça-feira (4). Moradora do bairro Quinta dos Angicos, em Cotia, Márcia foi vista pela última vez no escritório onde trabalha, situado na rua Senador Feijó, 334, Jd Josemar, região central do município.





A comunicação sobre o seu desaparecimento foi feita na manhã desta quarta-feira (5) pelo seu filho, Evandro Splendore de Oliveira, na Delegacia de Cotia. De acordo com ele, Márcia deixou mensagem no WhatsApp, por volta das 23h50 de ontem (4), dizendo para que ele e a irmã cuidassem de seu pai.





Ao marido, Márcia também deixou uma mensagem, dizendo que "o amava mais que tudo nessa vida". Após as mensagens, os familiares não conseguiram mais fazer contato com ela.





Segundo Evandro, sua mãe não tinha desentendimentos com amigos ou familiares. Qualquer informação sobre Márcia, entrar em contato pelos telefones (11) 94123-2815 ou (11) 99744-5292.





NÃO ESPERE 24 HORAS





No Brasil, não existe tempo mínimo de espera para notificar a polícia sobre o desaparecimento de alguém. O recomendado, inclusive, é que a ocorrência seja registrada nas primeiras horas da ausência. Isso tende a facilitar a localização pelos investigadores.





Casos de desaparecimento podem ser registrados em qualquer delegacia de polícia, na própria Secretaria de Segurança Pública, ou até mesmo de forma online no endereço eletrônico https://delegaciavirtual.sinesp.gov.br/portal/comunicacaofato/rr/orientacoes