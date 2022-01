Vaca é flagrada andando pela Raposo Tavares; veja vídeo

Animal solto causou trânsito na altura do km 39 da rodovia na manhã desta quarta-feira (5)

Vídeo foi enviado ao Cotia e Cia pela moradora Elaine Sojo





Uma vaca foi flagrada na manhã desta quarta-feira (5) andando pela rodovia Raposo Tavares, na altura do km 39 sentido São Paulo. O vídeo foi enviado ao Cotia e Cia pela moradora de Cotia, Elaine Sojo, que passava pelo local e fez as imagens (VEJA no final da matéria).





No vídeo, é possível ver a vaca caminhando pela rodovia e um homem correndo atrás dela para tentar capturá-la. Viaturas da Polícia Rodoviária e da CCR ViaOeste estavam no local.





Após tentativa frustrada de pegá-la, o vídeo mostra a vaca atravessando para o meio da Raposo.





“Ela passava entre os carros e ninguém conseguia pegá-la. Ela estava bastante assustada. Até o momento que a gente passou, ninguém tinha conseguido pegar ela não”, relata Elaine.





Cotia e Cia entrou em contato com a assessoria de imprensa da CCR Viaoeste, concessionária responsável pelo trecho da rodovia, e aguarda mais informações sobre a ocorrência.