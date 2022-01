Raposo Tavares registra acidente com caminhão no km 41

Acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (5)

Imagem encaminhada ao Cotia e Cia





Na tarde desta quarta-feira (5), um caminhão tombou na altura do km 41 da rodovia Raposo Tavares, no sentido interior.





O acidente causou congestionamento de dois quilômetros.





Segundo a CCR ViaOeste, concessionária responsável pelo trecho, o motorista sofreu ferimentos leves. As causas do acidente estão sendo apuradas pela polícia.





(ESSA MATÉRIA FOI ATUALIZADA E CORRIGIDA ÀS 15H43 DO DIA 05/01/2022 COM AS INFORMAÇÕES DA CCR VIAOESTE)