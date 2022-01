Moradora de Cotia, Márcia Splendore é encontrada por familiares

Segundo sua filha, Márcia teve um surto emocional e está na casa de uma amiga em outra cidade na Grande SP





A auxiliar de escritório, Márcia Fernandes Splendore de Oliveira, de 56 anos, que estava desaparecida desde às 22h desta terça-feira (4), foi encontrada por familiares. Segundo sua filha, Paula Splendore, Márcia teve um surto psicológico e está na casa de uma amiga, em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo.





“A minha mãe entrou em contato. Ela teve um surto emocional, mas agora ela está segura. Está em outra cidade, na casa de uma amiga. Ela pegou um ônibus e foi para um lugar em que ela pudesse se sentir segura. Ela está bem. Agora, a gente só está tentando convencê-la de voltar pra casa”, disse Paula ao Cotia e Cia na manhã desta quinta-feira (6).





Moradora do bairro Quinta dos Angicos, em Cotia, Márcia foi tinha sido vista pela última vez no escritório onde trabalha, situado na rua Senador Feijó, 334, Jd Josemar, região central do município.





A comunicação sobre o seu desaparecimento foi feita na manhã desta quarta-feira (5) pelo seu filho, Evandro Splendore de Oliveira, na Delegacia de Cotia. Márcia havia deixado mensagens no WhatsApp dizendo para que ele e a irmã cuidassem de seu pai.