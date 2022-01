Dependência química: o segredo da recuperação está no comportamento, afirma ex-usuário

Felipe Figueiredo, 36, foi o terceiro entrevistado no Programa ‘Só Por Hoje’, que vai ao ar toda segunda-feira no Instagram do Cotia e Cia

Neto Rossi, repórter do Cotia e Cia, bateu um papo ao vivo com Felipe Figueiredo





(VEJA AS OUTRAS AQUI), que foi ar nesta segunda-feira (17) no Instagram do Cotia e Cia, o morador de Cotia, Felipe Figueiredo, de 36 anos, contou como foi sua experiência com a dependência química. Na terceira live do Programa ‘Só Por Hoje’que foi ar nesta segunda-feira (17) no, o morador de Cotia,, de 36 anos, contou como foi sua experiência com a dependência química.





Da primeira vez que largou as drogas, Felipe foi morar com a sua irmã, em Caucaia do Alto, para se afastar de seu antigo convívio. O tempo de recuperação durou 5 anos.





Felipe estava bem, até que um acontecimento em sua vida o empurrou para baixo e o fez usar droga tudo de novo. A recaída, segundo ele, foi devastadora.





“A primeira vez que eu fui morar com a minha irmã eu só parei de suar a droga. Eu fiquei 5 anos limpo. Quando eu fui internado por causa da minha recaída, eu fui descobrir, lá dentro da instituição, que o problema não está só na droga. O problema está em uma série de coisas que você não percebe. Na mentira, na manipulação, na desonestidade. Ou seja, no comportamento e no caráter”, explica.





“A recaída é o seguinte. Imagina que sua vida é uma vela e a vela vai queimando e diminuindo. Quando a vela apaga, ela não volta do início, você acende ela de onde você parou. Eu demorei para entender isso, quando eu recaí, eu votei como se já tivesse usando”, detalha.





Um dos exercícios que ajuda Felipe a se manter na sobriedade é o hábito de escrever seu dia a dia em uma agenda. “Hoje eu escrevo todos os dias no meu caderno. Se eu vejo que fiz algo errado hoje, e amanhã faço de novo, eu vejo que tenho que mudar, e mudo isso. A vontade para usar vai vir, por isso você tem que mudar o caráter e o comportamento.”





Veja a live completa abaixo