Após chuva, vias em frente ao Mercado Municipal e ao Atacadão de Cotia ficam alagadas

Essas e outras imagens de alagamentos espalhados pela cidade foram registradas por moradores; confira

Imagem compartilhada em redes sociais





A forte chuva que atingiu a cidade de Cotia, entre o final da tarde e o início da noite desta terça-feira (18), deixou vias completamente alagadas.





As imagens abaixo, registradas por moradores, mostram a Avenida Professor José Barreto, em frente ao Atacadão, e a rua Água Marinha, em frente ao Mercado Municipal, tomadas pelas águas da chuva.











(RELEMBRE AQUI). O local do alagamento desta terça-feira não é exclusividade. Há exatamente uma no, as mesmas vias também foram alagadas por uma forte chuva





Condição do trânsito

Por volta das 20h de hoje (18), havia lentidão na Avenida Professor José Barreto, desde a Escola Estadual Pedro Casemiro até depois do ponto de alagamento.





Na Raposo Tavares, no sentido interior, a lentidão ia do km 19, antes do Rodoanel, até o km 26, segundo o DER (Departamento de Estradas e Rodagens). O tempo segue instável e a visibilidade reduzida.





ALAGAMENTO NA FERNANDO NOBRE





Outro internauta registrou na noite de hoje um alagamento na altura do número 1.319 da Estrada Fernando Nobre, no Parque Rincão.





Veja as imagens abaixo publicadas no Instagram do Cotia e Cia













Cotia e Cia pediu para a Prefeitura de Cotia atualizar as informações sobre as ocorrências e outros pontos de alagamento na cidade após a forte chuva de hoje. Assim que houver retorno, será acrescentado.