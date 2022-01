Crianças a partir de 5 anos serão vacinadas contra Covid-19 neste sábado (29) em Cotia

Ação ocorre em três unidades básicas de saúde; saiba mais





No sábado (29), a Secretaria de Saúde de Cotia realiza uma ação de vacinação contra a Covid-19 em três Unidades Básicas de Saúde (UBS’s): Atalaia, Assa e Caucaia do Alto, das 8h30 às 16h.





Na ação, a cidade começará a vacinar todas as crianças com idade a partir de 5 anos. Para agilizar o atendimento no local de vacinação, é recomendável fazer o cadastro no site Vacina Já ( www.vacinaja.sp.gov.br ).





Durante a vacinação de sábado, a Secretaria de Saúde também vai atender pessoas de todas as idades que já estão elegíveis para a 2ª dose e a dose adicional e não retornaram para completarem a proteção.





As crianças deverão estar acompanhadas de um responsável. Será preciso apresentar documento com foto da criança, comprovante de endereço e a caderneta de vacinação, além disso, é preciso apresentar CPF ou Cartão do SUS da criança, caso ela não tenha nenhum destes documentos, será obrigatório apresentar a Certidão de Nascimento.





Todos que testaram positivo para Covid-19 devem aguardar pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas ou quatro semanas a partir da primeira amostra do PCR positivo. No caso de a criança apresentar sintomas gripais assim que findarem os sintomas já pode ser vacinada contra a Covid-19.





Como as doses são limitadas, a Secretaria de Saúde segue com a vacinação das crianças à medida que imunizantes são enviados pelo Governo do Estado.





As pessoas que tomaram alguma vacina do calendário de rotina (como febre amarela, sarampo e outras) terão que dar um intervalo de 14 dias para receber a vacina contra a Covid-19.





Serviço





Sábado é dia de vacinação contra Covid-19





Quando: 29 de janeiro, das 8h30 às 16h





Público-alvo:





Todas as crianças a partir de 5 anos de idade





Pessoas de todas as idades elegíveis para a 2ª dose ou dose adicional





Local:





UBS Atalaia - Praça Demétrio Calfat, 300 – Atalaia





UBS Caucaia do Alto - Av. Roque Celestino Pires, 1.020 – Caucaia do Alto





UBS ASSA - Rua Santo Antônio, 406 – Granja Vianna





O que levar:





Crianças: documento com foto da criança, comprovante de endereço e a caderneta de vacinação, além disso, é preciso apresentar CPF ou Cartão do SUS da criança, caso ela não tenha nenhum destes documentos, será obrigatório apresentar a Certidão de Nascimento.





Elegíveis para a 2ª dose ou adicional: Documento oficial com foto e cartão de vacina contra a Covid-19