Pessoas desempregadas relatam que foram ‘enganadas’ pelo feirão do emprego de Cotia

Pela coluna #FalaCidadão, Cotia e Cia ouviu o relato de 4 candidatas que não conseguiram a vaga de emprego, mesmo saindo do feirão com encaminhamento



Feirão Emprega + Cotia aconteceu no dia 27 de novembro. Foto: Alexandre Rezende / Prefeitura de Cotia





O evento foi realizado no dia 27 de novembro pela prefeitura em parceria com a empresa Reference RH. Thais Ferreira da Silva, de 16 anos, foi uma das 450 pessoas que conseguiram sair do Feirão Emprega + Cotia com um encaminhamento para vaga de emprego.





Ela chegou no Ginásio Municipal de Esportes, onde foi realizada a feira, às 5h30, e pegou a senha de número 69. Thais conseguiu atendimento e foi orientada a ir pessoalmente na agência Reference RH, na segunda-feira (29), para uma vaga de jovem aprendiz. E foi o que fez.





Mas ao chegar na empresa, no dia e horário combinados, foi surpreendida pela informação que não tinha mais vaga de jovem aprendiz, pois todas, segundo ela, já estavam preenchidas. Thais desabafou nas redes sociais.





“A pessoa gasta o único dinheiro com passagem para chegar e escutar isso, que todas vagas já foram preenchidas. Lamentável essa situação né, [prefeito] Rogério Franco?! Poderia fazer mais pela nossa cidade. Tinham mais de mil pessoas na fila, no sol, madrugando, com fome e precisando de um trabalho. Muito complicada essa situação”, manifestou-se.





Situação semelhante aconteceu com Kamila Rosa de Alemida, 25. Ela também relata que teve um encaminhamento para vaga de emprego através do feirão. Kamila foi orientada a ir na segunda-feira no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Cotia, onde passaria por uma entrevista.





Kamila foi ao PAT, mas chegando lá, pegou uma senha e o procedimento foi o mesmo para quem procura emprego diretamente no posto, sem ter passado pelo feirão. Ao ser atendida, ela diz que foi informada que não tinham mais as vagas que ela havia se encaixado durante o atendimento no evento da prefeitura.





“Na mesa [do atendimento do feirão] me falaram que eu me encaixava em vários perfis, mas chegando no PAT, não foi nada disso. Tinham outras pessoas lá também com o encaminhamento que deram, mas eu vi apenas duas pessoas que saíram com algo, de resto, ninguém mais”, relata.





Kamila se sentiu enganada pelo serviço prestado pela prefeitura. “Por que não pararam de dar as vagas pro povo, sabendo que nem todos iriam conseguir? Não é justo pra quem, como eu, tem dois filhos, paga aluguel e estava muito esperançosa”, lamenta.





CONFLITO COM DIVULGAÇÃO DE IDADE





Na divulgação do Feirão Emprega + Cotia, a prefeitura informou que seriam quase 300 vagas de emprego para todos os níveis de escolaridade, além de vagas PCD (Pessoa com Deficiência), estagiário e jovem aprendiz. Mas depois acabaram sendo 450 vagas, segundo a prefeitura.





Disse também que, para se inscrever às vagas, o candidato deveria apresentar documento oficial com foto, carteira de trabalho e levar dois currículos impressos.





Ainda na divulgação, a prefeitura explicou que seria permitida a entrada apenas do candidato e, no caso de menores de 16 anos de idade, poderia entrar um acompanhante.





Ciente dessas informações, Michele levou seu filho de 14 anos para tentar uma vaga de emprego. Após esperar oito horas e meia, chegou a vez de seu menino ser atendido, mas não foi como esperava e como a prefeitura havia divulgado. Segundo ela, as vagas, conforme foi informada no momento do atendimento, seriam para jovens que tinham idade a partir de 16 anos.





Mirella também é menor de idade. Ela tem 17 anos e foi até o feirão do emprego em busca de uma vaga pelo jovem aprendiz. Ela disse que saiu do evento com um encaminhamento para a agência. Seguiu as orientações, mas não aconteceu conforme prometido.





Em vídeo divulgado nas redes sociais, a candidata declarou que, ao chegar na empresa, foi informada que não tinha vaga para menor de idade. “Lá no feirão eles falaram que pegavam menor de idade. Mas na empresa, eles disseram que não pegava. Fiquei mais de quatro horas na fila, na espera de um emprego, para chegar lá e ser tudo mentira”, disse.





O QUE DIZ A REFERENCE RH





Cotia e Cia pediu esclarecimentos para a agência Reference RH referente às reclamações das fontes que foram ouvidas pela reportagem. No e-mail respondido no dia 2 de dezembro, a CEO da unidade de Cotia, Tatianne Carina, disse que as informações não procediam. A reportagem pediu, então, para ela enviar os dados de encaminhamentos de emprego até o final da tarde do mesmo dia, mas eles não foram enviados.





Na última sexta-feira (3/12), Cotia e Cia voltou a cobrar pelo encaminhamento dos dados, mas o e-mail não foi respondido até a publicação desta reportagem, na segunda-feira (6/12).





A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Cotia, por meio da assessoria de imprensa, por duas vezes para relatar o problema apresentado pelas candidatas às vagas de emprego. Mas os contatos também não foram atendidos.





NOTA DA REPORTAGEM





Cotia e Cia lamenta o fato de a Prefeitura de Cotia não se posicionar mesmo com tempo suficiente de prazo. Lamentamos, principalmente, por se tratar de um assunto tão sério que é o desemprego em nosso país. Deixamos mais uma vez o espaço da reportagem aberto caso ainda a prefeitura decida responder.





O mesmo vale para a agência Reference RH.





Cerca de 1.500 pessoas passaram pelo feirão do emprego em Cotia. Foto: Reprodução / Redes Sociais





DIVULGAÇÃO DA PREFEITURA PÓS-EVENTO





Segundo a Prefeitura de Cotia,que aconteceu no sábado (27/11), no ginásio municipal de esportes. Deste total, segundo a prefeitura, aproximadamente 450 tinham perfis de escolaridade e de experiência compatíveis com as vagas anunciadas e saíram com a carta de encaminhamento para o processo seletivo., disse o prefeito Rogério Franco.De acordo com a organização do feirão, as pessoas que não saíram do local com entrevista marcada tiveram a oportunidade de entregar seus currículos e, à medida que vagas surgirem compatíveis com os seus perfis, elas poderão ser encaminhadas para processo seletivo.