Prefeitura de Cotia promove feirão de emprego

Está marcado para sábado (27/11), das 9h às 14h, o Feirão Emprega + Cotia. Uma realização da Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo, no Ginásio de Esportes, ao lado do Mercado Municipal.Serão oferecidas vagas de emprego, estágio, jovem aprendiz e Pessoa com Deficiência (PCD). Para se inscrever a uma das vagas, o candidato deve comparecer ao local do Feirão com dois currículos, um documento original com foto. Todos deverão estar de máscara.A entrada ao Ginásio será permitida apenas ao candidato, no caso de menores de 16 anos de idade será permitida a entrada de um acompanhante.Dia 27 de novembroDas 9h às 14hGinásio de Esportes de CotiaRua Ouro, s/nº - Jd. NomuraAo lado do Mercado MunicipalLevar dois currículos e documento oficial com foto