Em meio à crise, milhares enfrentam fila e horas de espera em feirão do emprego em Cotia

1ª edição do evento, que aconteceu no sábado (27), encaminhou centenas de pessoas para vagas de emprego, mas algumas acabaram desistindo após cansaço, calor e sem alimentação



Fila imensa em busca de oportunidade de emprego em Cotia.









‘Feirão Emprega + Cotia’, no ginásio municipal de esporte, no sábado (27), em busca de oportunidade de trabalho. Mas acabaram desistindo. As irmãs Mikaella Cavalcante de Jesus, de 17 anos, e Millena Vitória de Jesus, de 19, foram até o), em busca de oportunidade de trabalho. Mas acabaram desistindo.





As duas chegaram por volta das 9h30 e a fila já estava fazendo a volta pelo ginásio. Elas ficaram em pé por duas horas debaixo de um sol de 27ºC até pegarem as senhas. O número da senha de Mikaella era 945 e, no momento, estavam chamando o número 257 da fila.





“A partir daí, ficamos por mais três horas e meia aguardando sermos chamadas, mas desistimos. Quando fomos embora, às 14h20, ainda estava na senha 690, mesmo tendo apenas 300 vagas de emprego. Acredito que entregaram mais de 1.500 senhas”, disse Mikaella.





Já Thamires Amorim conseguiu ser atendida, mas após sete horas de espera. Ela pegou a senha 883 e saiu com uma entrevista marcada em Itapevi para esta terça-feira (30).





Para Thamires, o evento poderia ser mais organizado e com menos ‘politicagem’. “Parecia ano de eleição. O tempo gasto falando de pavimentação de ruas, falando do prefeito, poderia ser empregado para maior desenvolvimento do evento e um atendimento mais rápido. Parecia que era um favor sendo prestado”, critica.





Joyce Oliveira, prevendo que muitas pessoas iriam até o feirão, chegou no ginásio municipal às 6h40. Mesmo assim, a sua senha foi a de número 153. Assim que adentrou o ginásio, Joyce foi atendida às 10h30 e saiu satisfeita com o evento, já que teve um encaminhamento para uma empresa em Cotia.





“Na primeira vaga, a atendente me informou que seria na Vila Prudente (SP), mas, para mim, era longe. Aí ela procurou outra e saiu em uma empresa, em Cotia. Ela ficou com o meu currículo e falou que iria encaminhá-lo para a empresa e que era para eu aguardar me chamarem”, disse.





QUASE 300 VAGAS





A Prefeitura de Cotia, até a publicação desta reportagem, não havia divulgado o número exato de vagas que foram encaminhadas aos participantes da feira. Mas na pré-divulgação do evento, a promessa era de quase 300 vagas para todos os níveis de escolaridade, além de vagas PCD (Pessoa com Deficiência), estagiário e jovem aprendiz.





Para se inscrever às vagas, o candidato teve que apresentar documento oficial com foto e carteira de trabalho, além disso, ter levado dois currículos impressos.





Até o horário desta publicação, também não foi informado o número de pessoas que estiveram no evento.