Natal no Poupa Shopping Cotia tem ‘Papai Noel gigante’ e sorteios de viagem e moto elétrica

O Poupa Shopping Cotia, é conhecido como o maior shopping de serviços da região.



O boneco é um atrativo, principalmente para crianças, que fazem questão de posar para tirar uma foto ao lado do bom velhinho gigante.



E já que o clima é de Natal, o Poupa Shopping Cotia está com uma promoção imperdível. A cada R$ 50 em compras nas lojas, o cliente ganha um cupom para concorrer à uma viagem e a uma moto elétrica, além de vários prêmios que serão sorteados no mês de dezembro. O sorteio acontece no dia 24 de dezembro.



MAIS DE 30 LOJAS E VARIEDADE DE SERVIÇOS









O Poupa Shopping Cotia, não à toa, é conhecido como o maior shopping de serviços da região. Lá você encontra atendimento da Sabesp, do Poupa Tempo, Detran/Ciretran, de vistoria veicular e mais de 400 serviços disponibilizados pelo governo Estadual. São cerca de 2,5 mil pessoas atendidas por dia.

Ao todo, o Poupa Shopping tem 34 lojas, entre elas, de assessórios e vestuários, academia, agência de viagem, beleza e estética, informática, ótica e restaurantes.

Uma novidade bem interessante é que a editora cotiana ‘Pé da Letra’ está com livros, de vários gêneros, a partir de R$ 10 cada. Tem livro infantil, ficção e até clássicos da literatura brasileira.

O espaço ainda oferece recreação para crianças com o ‘Rodas do Brincar’, projeto que traz brincadeiras nostálgicas e educativas, criadas por mães empreendedoras. Os jogos e brincadeiras fazem com que as crianças aprendam de maneira lúdica, distante do contato virtual e mais próximo da interatividade pedagógica.

Um Papai Noel inflável, de 6 metros de altura e sentado em uma ‘cadeira’ só para ele, chama a atenção de quem passa na entrada do Poupa Shopping de Cotia (Av. Nossa Senhora de Fátima, 883, Vila Monte Serrat).