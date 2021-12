CT do SPFC em Cotia recebe mais de mil atletas para disputar Copa das Escolas Licenciadas

Torneio será disputado por alunos nascidos entre 2007 e 2014



CT do SPFC em Cotia. Foto: Reprodução / SPFC







No ano de 2022, a Copa das Escolas Licenciadas do São Paulo Futebol Clube (SPFC) será disputada no Centro de Formação de Atletas Laudo Natel, em Cotia. Os alunos terão a oportunidade de jogar na casa das categorias de base do tricolor.





O torneio, que está em sua 19ª edição, será disputado entre os dias 24 e 29 de janeiro. A expectativa é que mais de mil atletas nascidos entre 2007 e 2014 participem do evento.





No total, o SPFC conta com 31 escolas licenciadas com unidades na Grande São Paulo e no interior, além de locais como Brasília (DF), Fortaleza (CE), Palmas (TO), Extrema (MG) e Georgia (EUA).





Confira a programação da 19ª Copa das Escolas Licenciadas:





Sub-9 (nascidos em 2013 e 2014) - Dias 24, 25 e 26 de janeiro





Sub-11 (nascidos em 2011 e 2012) - Dias 24, 25 e 26 de janeiro





Sub-13 (nascidos em 2009 e 2010) - Dias 27, 28 e 29 de janeiro





Sub-15 (nascidos em 2007 e 2008) - Dias 27, 28 e 29 de janeiro