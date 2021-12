EDITORIAL | Futebol, churrasco e samba: o lazer em dia útil dos secretários que ganham R$ 16 mil

Evento, que ocorreu em plena tarde desta quinta-feira (2) no CT do SPFC, em Cotia, escancara a falta de comprometimento e demonstra o quanto eles desrespeitam a população cotiana









Portal da Transparência), ao menos 5 secretários de Cotia participaram, em plena tarde desta quinta-feira (2), de uma Com salários de quase R$ 16 mil (segundo o), ao menos 5 secretários de Cotia participaram, em plena tarde desta quinta-feira (2), de uma confraternização com direito a futebol, churrasco e roda de samba. O evento - que segundo informações tratava-se da comemoração do aniversário do secretário de Habitação e Urbanismo, Sérgio Folha – aconteceu no Centro de Treinamento (CT) do São Paulo Futebol Clube, em Cotia.





Participaram da festa, além do aniversariante, os secretários Lincoln Júnior (Defesa Civil), Cabo Givaldo (Esportes e da Juventude), Almir Rodrigues (Segurança Pública) e Arildo Gomes (Cultura e Lazer). Alguns vereadores, como Serginho, Tim e Peka Santos, também estiveram presentes.





E você, eleitor e morador da cidade, onde estava durante a tarde de ontem? Apostamos que não era no churrasco e nem participando da pelada. Provavelmente, a maioria estava trabalhando, a duras custas, para manter o mínimo necessário dentro de casa, já que a situação econômica, para a maioria dos brasileiros, não anda bem.





Mas estes cinco que ganham quase R$ 16 mil – três só têm o Ensino Médio - que todos nós pagamos todo mês para trabalharem pela sociedade, estavam se divertindo.





Toda a resenha foi filmada, ao vivo e a cores, pelo jornalista Ricardo Medina, que depois do bafafá, retirou o vídeo do ar. Mas Cotia e Cia viu em tempo, salvou e postou no YouTube. Veja abaixo.









E sabe o que disseram os secretários Arildo Gomes, Lincoln Junior e Sérgio Folha? Que solicitaram previamente dispensa do trabalho para a data de ontem e, portanto, "terão descontado de seus vencimentos o valor equivalente a um dia de trabalho".





Cabo Givaldo disse que esteve no local no seu horário de almoço. Almir Rodrigues, que aparece no momento da roda de samba, também respondeu o mesmo que Givaldo.





[VEJA AQUI] em que ele aparece feliz cantando uma música do grupo Fundo de Quintal em plena tarde de quinta-feira, causou indignação nos internautas. A maioria das críticas relembrou a onda de violência que assola o município, principalmente os sequestros envolvendo as chamadas ‘quadrilha Pix’. E, por falar em Almir Rodrigues, a postagem do curto vídeoem que ele aparece feliz cantando uma música do grupo Fundo de Quintal em plena tarde de quinta-feira, causou indignação nos internautas. A maioria das críticas relembrou a onda de violência que assola o município, principalmente os sequestros envolvendo as chamadas ‘quadrilha Pix’.





Secretário de Segurança Pública de Cotia, Almir Rodrigues (camisa azul) disse que foi à festa em horário de almoço









entrevista no mês de setembro deste ano? E aí, secretário, cadê os projetos de segurança pública que o senhor prometeu para nós, do Cotia e Cia, em





Quanto aos secretários que solicitaram dispensa do trabalho, pode até não ser ilegal, mas é imoral, parece brincadeira, parece que não há preocupação alguma com a população. É um verdadeiro tapa na cara dos demais colegas secretários que estavam trabalhando, inclusive. Simplesmente, beira o absurdo.