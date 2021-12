Agentes da GCM, Defesa Civil e de Trânsito de Cotia reivindicam reajuste salarial

Documento pedindo reunião com o prefeito Rogério Franco foi protocolado na Prefeitura de Cotia



Em vídeo, agentes da GCM de Cotia explicam as reivindicações





Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia, da Defesa Civil e de Trânsito solicitaram, formalmente nesta quinta-feira (2), em nome da Asguaco (Associação dos Guardas Civis da Cidade de Cotia), uma reunião com o prefeito Rogério Franco, para tratar de reajuste salarial.





O documento com as reivindicações foi protocolado na Prefeitura de Cotia.





Segundo a entidade que representa os servidores municipais, a crise econômica gerou sangria nos vencimentos de todos, “e as perdas ultrapassam a cifra de 10%, o que exige a devida atualização no início de 2022”.





Outro pedido feito através da Asguaco – este, especificamente para os agentes da GCM, – é em relação à comissão de desenvolvimento funcional, prevista na Lei Complementar 63/2006. A categoria reivindica que ela seja ativada e regularizada, “pois encontra-se inativa há anos”.





“A Guarda Civil Municipal sofreu nos últimos meses com mortes e aposentadorias, que geraram vagas em cargos de chefias, o que demanda o preenchimento para a manutenção da eficiência da instituição e a movimentação na carreira que é direito do efetivo”, diz texto do documento.





Cotia e Cia questionou a assessoria de imprensa da Prefeitura de Cotia se o prefeito Rogério Franco atenderá o pedido da entidade para realizar a reunião com os servidores. Se houver retorno, será acrescentado neste texto.