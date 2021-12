Geraldo Rufino, ex-catador de recicláveis, fará palestra em Cotia

Inscrições são limitadas





Ex-catador de recicláveis, Geraldo Rufino



A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo, está com as inscrições abertas para a palestra “Os Caminhos do Sucesso e a Retomada do Crescimento”, com o ex-catador de recicláveis e empresário, Geraldo Rufino.





clicando aqui . A programação faz parte do “Avança Cotia” que trará palestras e eventos de prospecção de negócios para empresários e empreendedores. As inscrições poderão ser feitas até domingo (5/12),





As vagas são limitadas, caso a secretaria atinja o número máximo de participantes, o encerramento será adiantado.

A palestra será no dia 15/12, às 19h, no auditório do Colégio Desafio.





O palestrante dividirá a sua história de sucesso que começou praticamente do zero. Hoje, Geraldo Rufino é um empresário de sucesso dono da maior empresa de reciclagem de caminhões, além autor do livro “O catador de sonhos”.





Ele compartilhará a sua trajetória de dedicação, persistência e coragem para mudar a própria realidade e a vida das pessoas à sua volta. Em seu conteúdo, Rufino trará orientações para superar crise e sair da zona de conforto.