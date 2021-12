Cotia aplica dose de reforço para quem tomou vacina da Janssen

Prefeitura disse ao Cotia e Cia que, preferencialmente, as UBSs estão aplicando a vacina da Pfizer em quem recebeu a primeira dose de Janssen contra a Covid-19







Foto: Francisca Coelho / MPTO









O município de Cotia já iniciou a aplicação da dose de reforço nas pessoas que receberam a primeira dose de Janssen contra a Covid-19. A informação foi confirmada pelo Cotia e Cia nesta quarta-feira (1º) junto à Prefeitura de Cotia.





A prefeitura disse que, ‘preferencialmente’, está aplicando a Pfizer, já que o Ministério da Saúde não entregou a vacina da Janssen. As doses estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município.





Morador de Cotia, Cleiton Silva foi até uma UBS nesta terça-feira (30). Ele tomou a vacina da Janssen em julho, mas recebeu a dose de reforço da Astrazeneca.





“Segundo os colaboradores da UBS, a instrução do governo foi de tomar o reforço com a vacina de qualquer outro laboratório, já que a vacina da Janssen está em falta. Basta ter mais de 18 anos, levar o CPF, comprovante de endereço e vacinação”, disse Cleiton ao Cotia e Cia.





Já a Secretaria de Estado de São Paulo informou ao Cotia e Cia que adotou a estratégia de aplicação da vacina da Pfizer como dose de reforço do imunizante contra Covid-19 da Janssen, conforme previsto nas notas técnicas do Ministério da Saúde (MS) e do PEI (Programa Estadual de Imunização de SP), publicadas respectivamente nos dias 25 e 28 de novembro.





De acordo com o MS, quem tomou a vacina da Janssen, de dose única na primeira etapa da campanha, poderá receber a dose adicional do mesmo imunizante com intervalo a partir de dois meses. No entanto, na ausência da vacina da Janssen, que é o que acontece com estado de São Paulo já que o Ministério não disponibilizou doses adicionais deste imunizante, é possível ser administrada uma dose adicional da Pfizer (vacina de RNA mensageiro).





“Nesta segunda-feira (29), o Estado de solicitou, novamente, mais 1,1 milhão de doses de Janssen ao Programa Nacional de Imunização (PNI”, disse a pasta ao site.





Sobre as aplicações de vacinas de outros laboratórios, a Prefeitura de Cotia informou que segue as orientações do Documento Técnico da Campanha de Vacinação.