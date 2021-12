Acusada de golpe, autoescola em Cotia fecha e dá novo prazo para pagar alunos

Gerente da autoescola Cidade das Rosas disse que a empresa vai mudar de endereço e que vendeu um apartamento para devolver o dinheiro aos alunos que não conseguiram tirar a carteira de habilitação; empresa já acumula mais de 30 processos na Justiça



À esquerda, o dia em que a PM foi até a autoescola Cidade das Rosas após ser acionada por um dos alunos; à direita, dias após o ocorrido, autoescola fechou as portas. Fotos enviadas ao Cotia e Cia









O gerente da Autoescola Cidade das Rosas, Sérgio Augusto, disse que vendeu um apartamento para quitar dívidas com diversos alunos que chegaram a pagar as matrículas, mas não conseguiram realizar o procedimento para tirar suas carteiras de habilitação.









Em um vídeo gravado de dentro da autoescola na quinta-feira da semana passada (9/12) [VEJA ABAIXO] mostra Sérgio falando sobre o compromisso com os alunos que a empresa está com dívida pendente.













“Estamos aguardando a liberação do crédito do apartamento que foi vendido que deve ser liberado até o dia 15/12, segundo o advogado, para fazer a devolução aos alunos que faltam. É a palavra que eu tenho do advogado, não posso falar ‘eu garanto’, pois esse dinheiro era para estar liberado desde o dia 10 do mês passado”, explicou.





As imagens foram gravadas no dia em que alguns alunos foram cobrar a devolução do dinheiro diretamente na autoescola. Até a Polícia Militar foi acionada por um deles no dia.





“[A PM] pegou o nosso depoimento. Depois pegaram o depoimento dele [Sérgio]. Ele contou a versão dele de tudo que estava acontecendo. Ele deu o mesmo prazo. Mas tudo acabou ficando em cima do que ele prometeu. A PM nos recomendou a fazer B.O, mas não tinha muito o que fazer”, disse Lenny Araújo, que chegou a pagar pela CNH (Carteira Nacional de Habilitação) de seu filho na autoescola Cidade das Rosas.





Sérgio disse aos alunos, no dia, que a autoescola estava saindo do prédio, localizado na Avenida Antônio Mathias de Camargo, centro de Cotia, mas não informou para qual endereço seguiria.





“[Os policiais] falaram com ele que ele precisava nos dar um endereço fixo [da autoescola], já que estavam de mudança. A PM não podia fazer nada. Vim embora, deixando todos lá. Mas montamos um grupo no WhatsApp para irmos nos comunicando”, completou Lenny.





O DIA DO PAGAMENTO





Segundo o próprio Sérgio, hoje (15/12) aconteceria a devolução do dinheiro dos alunos matriculados na autoescola Cidade das Rosas. Mas no grupo do WhatsApp, o qual Lenny se referiu, o gerente avisou, nesta manhã, que “ainda não saiu a liberação” do dinheiro do apartamento, mas que “o advogado está cuidando para agilizar”. “Só mais um pouco de paciência, que também estou correndo atrás”, disse.





MAIS DE 30 PROCESSOS





Segundo o portal JusBrasil, a autoescola Cidade das Rosas acumula, no mínimo, 38 processos na Justiça acusada de aplicar golpes em clientes que contratam o serviço da empresa para tirar cartas de habilitação e não conseguem concluir o procedimento.