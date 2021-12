Alckmin deixa PSDB após 33 anos no partido

“Um soldado sempre pronto para combater o bom combate com entusiasmo e lealdade. Agora, chegou a hora da despedida. Hora de traçar um novo caminho”, afirmou no Twitter



O ex-governador de SP, Geraldo Alckmin. Foto: Reprodução / Agência Brasil





O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin anunciou nesta quarta-feira (15) sua saída do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) após mais de 33 anos na sigla.





“É um novo tempo! É tempo de mudança! Nesses mais de 33 anos e meio de trajetória no PSDB procurei dar o melhor de mim. Um soldado sempre pronto para combater o bom combate com entusiasmo e lealdade. Agora, chegou a hora da despedida. Hora de traçar um novo caminho”, afirmou no Twitter.





Alckmin agradeceu aos companheiros do partido e disse que “foram importantes nessa travessia”.





“Jamais esqueci a lição do meu pai. Respeito às pessoas, lealdade aos princípios e firmeza de caráter. Só com esses valores é possível construir uma vida pública decente.”





A saída do agora ex-tucano do partido era dada como certa pelo próprio Alckmin. A demora na formalização do ato, porém, angustiava os aliados.





O ex-tucano flerta com o PT para ser vice de Lula em 2022. Também já foi convidado por outros partidos de centro para disputar o governo de São Paulo.