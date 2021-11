Sem nenhum projeto votado, vereadores usam sessão para atacar reportagem do Cotia e Cia

Cinco parlamentares ficaram incomodados pelo fato de o site ter divulgado o comportamento deles durante a sessão de sexta-feira (5); confira o vídeo com a fala dos vereadores que usaram a tribuna e também a nota do Cotia e Cia sobre a sessão de hoje



(da esq. p/ dir.) Johny Santos, Edson Silva, Iran Soares, Peka Santos e Serginho. Esses são os vereadores que criticaram a reportagem do Cotia e Cia durante a sessão









A sessão ordinária da Câmara Municipal de Cotia, realizada nesta terça-feira (9), foi marcada por ataques e críticas a uma reportagem do Cotia e Cia da semana passada. Nenhum projeto foi votado. Por outro lado, alguns vereadores fizeram uso da tribuna para falar mal da matéria veiculada.





(VEJA AQUI), Cotia e Cia narrou que alguns vereadores mexiam nos celulares durante a sessão e que a maioria deles se ausentou do plenário durante a leitura dos projetos que seriam votados. Mas eles se justificaram. Cinco parlamentares ficaram incomodados pelo fato de o site ter divulgado o comportamento deles durante a sessão de sexta-feira (5). Na reportagem publicadanarrou que alguns vereadores mexiam nos celulares durante a sessão e que a maioria deles se ausentou do plenário durante a leitura dos projetos que seriam votados. Mas eles se justificaram.





Iran Soares (PSC), Serginho (PSB), Peka Santos (Pros), Johny Santos (PMN) e Edson Silva (Repub) foram os vereadores que usaram a tribuna nesta terça-feira para criticar a reportagem. Veja no vídeo no final da matéria, após a nota do site.





Nota do site





Cotia e Cia lamenta a postura dos cinco parlamentares do Legislativo de Cotia na manhã de hoje. Os vereadores disseram que nós não divulgamos os projetos que são votados durante as sessões. E isso não é verdade. Cotia e Cia é um dos poucos veículos de comunicação da cidade que vem acompanhando as sessões semanais. Toda semana tem matérias e reportagens publicadas sobre projetos que são votados pelos parlamentares.





Sobre a ação de um guarda municipal de folga, que impediu um roubo a um caminhão de carga, Cotia e Cia publicou a matéria sobre o caso no dia 30 de outubro (VEJA AQUI). Portanto, é mentira de alguns vereadores que disseram que a gente não publicou.





Sobre o kit covid, entregue nas escolas municipais, o vereador Serginho citou que não viu matéria publicada. No entanto, Cotia e Cia publicou antes mesmo de ser divulgado pela prefeitura (confira aqui).





Fica aqui a nossa indignação à sessão de hoje, que poderia ser usada para a votação de projetos importantes para a nossa população, mas a escolha do Legislativo foi atacar novamente a imprensa – especificamente este veículo – que vem sendo transparente com todas as notícias publicadas.