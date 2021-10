Guarda Civil de folga frustra roubo e prende dois em Cotia

Na manhã desta sexta-feira (29/10), o Guarda Civil Municipal de Cotia, GC Laurez Neto, passava pela Estrada Velha de Cotia, altura do número 740, quando percebeu a ação suspeita em frente a um estabelecimento comercial. No local, um caminhão estava encostado na doca para descarga quando dois homens renderam os funcionários e anunciaram o assalto. O crime foi frustrado pela rápida ação do Guarda Civil que conseguiu render os acusados, minutos depois a PM chegou no local após ser acionado por moradores próximos.





Ao serem abordados pelo Guarda Civil, os criminosos chegaram a tentar se desvencilhar dizendo que trabalhavam no loja. O GC Laurez rendeu um dos homens, o outro foi capturado pela Polícia Militar que chegou ao local. Durante a verificação, constatou-se que ambos os acusados já tinham antecedentes e que um deles era procurado pela Justiça desde 2018.