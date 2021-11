Sessão da Câmara de Cotia teve plenário vazio, vereadores em celular e agradecimento por um cuscuz

Veja como foram os bastidores da 36ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Cotia, que aconteceu nesta sexta-feira (5)











Plenário da Câmara de Cotia ficou vazio durante leitura dos projetos do dia. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia





A 36ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Cotia, que aconteceu nesta sexta-feira (5), teve de tudo um pouco: vereador que chegou atrasado e se ausentou depois; vereador que ficou mexendo no celular enquanto os projetos eram lidos; vereador espirrando e sem máscara e, ainda, o agradecimento de um vereador pelo fato de seu colega ter levado em sua casa um “cuscuz maravilhoso”. E isso no meio da sessão.





Como de praxe, a sessão começou 15 minutos atrasada. Foi lido um trecho da bíblia sagrada e os hinos do Brasil e de Cotia (com direito a imagem no telão) foram cantados antes de iniciar, de fato, a reunião.





A ata da sessão da semana passada foi lida pelo vereador Edson Silva (Repub). Mas ninguém prestou atenção. O vereador Marcinho Prates (SD), por exemplo, neste momento, mandava áudio no WhatsApp. O vereador Iran Soares (PSC), por sua vez, falava com alguém no celular. Serginho (PSB), Felipe Variedade (PROS) e Peka Santos (PROS) mexiam em redes sociais.





Vereadores conversavam enquanto projetos eram lidos. Foto: Neto Rossi





Faltaram na sessão os vereadores Castor Andrade (PSD) e Tim (PV). Mas Tim participou de forma remota, em sua casa, “por problemas pessoais”. O vereador ficou o tempo todo da sessão no telão do Legislativo. Houve até um momento em que som de passarinhos na casa de Tim vazou na sessão, provocando o riso em alguns parlamentares.





Ainda sobre Tim, o vereador pediu questão de ordem no meio da votação de projetos. Mas sua fala foi fora do contexto. O parlamentar agradeceu o vereador Marcinho Prates por ter levado um “cuscuz maravilhoso” para ele. Mais risos entre os vereadores. Tentando reverter um pouco a situação inusitada, o presidente da câmara, vereador Celso Itiki (PSD), disse que “o vereador Marcinho Prates está sempre preocupado com a dignidade de seus pares”.





Os parlamentares estavam com máscaras azuis simbolizando a campanha Novembro Azul, que tem como objetivo alertar para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, o mais frequente entre os homens brasileiros depois do câncer de pele. Mas teve vereador que comentou com risos a questão.





“Presidente, acabamos o Outubro Rosa e estamos iniciando aqui o Novembro Azul. Homens, se cuidem, façam o exame preventivo, quem tiver na idade certa (risos) ... cuidem da saúde, que a prevenção é o melhor remédio”, disse Professor Osmar (Podemos).





Ainda sobre máscaras, houve um momento em que o vereador Pedinha Dantas (PV) espirrou - sem máscara -, limpou o rosto e continuou conversando com outros parlamentares – sem máscara.





Durante a leitura dos projetos, que posteriormente foram votados na sessão, o plenário da Casa ficou por 20 minutos sem nenhum vereador. Apenas permaneceram na mesa os vereadores Professor Osmar, que fazia a leitura, e Marcinho Prates. Pedinha ficou de costas conversando com Sandrinho Santos (SD).





Mas mesmo com a volta dos demais parlamentares ao plenário, nenhuma atenção foi dada à leitura das proposituras que fizeram parte da ordem do dia.





Ao final da sessão, os projetos lidos foram aprovados por todos – mesmo sem o acompanhamento da leitura dos mesmos. Deu-se encerrada a sessão, que teve também homenagens e moções de aplausos.





Na saída da Câmara, uma munícipe questionou este repórter: “as sessões são sempre assim?” Disse para ela voltar nas próximas para conferir que sim, sempre foram deste jeito.





Por Neto Rossi