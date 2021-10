Kit covid começa a ser entregue nas escolas de Cotia após quase 3 meses da volta presencial

Segundo o secretário de Educação de Cotia, Luciano Corrêa, o kit será entregue agora pois a retomada presencial deve ser 100% a partir de novembro



Foto: Alexandre Rezende





O material de higiene escolar vai começar a ser entregue nesta semana nas escolas da rede municipal de Cotia. A entrega do chamado ‘kit covid’ acontece após quase três meses da retomada presencial.





Segundo o secretário de Educação de Cotia, Luciano Corrêa, o kit será entregue agora pois a retomada presencial deve ser 100% a partir de novembro. O secretário informou que a data ainda será definida.





O kit covid é composto por necessaire slim, squeeze 300 ml, máscara dupla de proteção lavável, toalha de rosto, álcool gel para as mãos de 120 ml, sabonete líquido de 120 ml e lenços antissépticos.





A volta às aulas nas escolas municipais aconteceu no dia 2 de agosto em esquema de rodízio atendendo 50% dos alunos de cada unidade escolar - da creche ao Ensino Fundamental II.





As escolas, segundo a secretaria de Educação, passaram por adequações para cumprirem as exigências sanitárias no que diz respeito ao distanciamento de alunos, disponibilização de álcool gel e higienização dos ambientes.