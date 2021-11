Prefeito de Itapevi decreta luto por 3 dias em razão da morte do vereador Dênis Lucas

Parlamentar foi assassinado a tiros quando chegava em sua casa, por volta das 22h desta quarta-feira (17); “Esperamos que os órgãos responsáveis investiguem e localizem os responsáveis por este crime”, disse Igor Soares







que foi assassinado a tiros quando chegava em sua casa, por volta das 22h desta quarta-feira (17). O prefeito de Itapevi, Igor Soares (Pode), decretou luto oficial por três dias em razão da morte do vereador Dênis Lucas (Republicanos),





Segundo a Polícia Civil, Lucas foi atingido na cabeça quando fechava o portão de casa. Ela havia acabado de voltar de um culto religioso e estava sozinho no carro.





“As bandeiras de Itapevi, em sinal de respeito, serão hasteadas a meio mastro a partir de hoje”, disse Soares. “Esperamos que os órgãos responsáveis investiguem e localizem os responsáveis por este crime que entristeceu amigos, familiares e a todos que acompanhavam seu trabalho desde a época que foi conselheiro tutelar e, agora, como vereador reeleito”, completou.





Assim que soube da morte do vereador, Soares também se manifestou em suas redes sociais, dizendo que Lucas era “cara do bem, que lutava pela defesa dos valores cristãos e da família, membro da Igreja Universal do Reino de Deus, e que também fazia um grande trabalho social e de evangelização”.