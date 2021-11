Paciente é transferida para o Hospital das Clínicas após reportagem do Cotia e Cia

Raquel, que estava internada no Hospital de Cotia, precisa fazer exame de ressonância magnética para ter um diagnóstico; no entanto, a paciente teria que aguardar por um mês a transferência



teria que aguardar por um mês para fazer um exame de ressonância magnética, que não tem na unidade do município. Raquel Santana de Moura, de 24 anos, foi transferida para o Hospital das Clínicas, em São Paulo, nesta quarta-feira (17). Ela estava internada no Hospital Regional de Cotia e





Foi após uma reportagem do Cotia e Cia que a transferência para São Paulo foi realizada com mais agilidade. O exame de ressonância é necessário para o diagnóstico da paciente.





RELEMBRE O CASO





No dia 5 de novembro, Raquel começou a sentir dores de cabeça muito fortes, que chegaram a causar estrabismo no olho direito com perda completa da visão. Ela então procurou um oftalmologista que a recomendou passar por um neurologista, com urgência.





Mas como as dores de cabeça persistiram, ela procurou atendimento na UPA do Atalaia. O clínico que a atendeu teria dito a ela que nunca tinha visto algo parecido e a manteve na unidade para medicá-la.





Na noite seguinte, Raquel foi transferida para o Hospital de Cotia.





Em nota, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo havia informado que Raquel estava recebendo “toda a assistência necessária, com realização de demais exames adequados ao caso para definição de diagnóstico”.





“Todas as orientações têm sido prestadas diariamente à própria paciente, que apresenta quadro clínico estável. Todas as condutas, inclusive altas hospitalares, são tomadas com base em protocolos médicos”, disse a secretaria ao Cotia e Cia na ocasião.





A pasta, no entanto, não havia comentado o fato de a paciente ter que aguardar um mês internada para realizar o exame.