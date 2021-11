Vereador de Itapevi é morto a tiros na porta de casa

A OCORRÊNCIA

Guardas municipais foram acionados para atenderem a ocorrência e, no endereço indicado, encontraram a vítima sem sinais vitais – o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito.

Segundo testemunhas, o homem estacionou o veículo na garagem e, após alguns instantes, foi possível ouvir barulhos de disparos de arma de fogo. Em seguida, ele foi encontrado caído.

Um celular, peças de roupa, uma bíblia e uma garrafa de plástico foram apreendidos para perícia. O caso foi registrado como homicídio e localização/apreensão de objeto pela delegacia da cidade.

Em nota, a Câmara Municipal de Itapevi lamentou a morte do parlamentar. Veja na íntegra abaixo: