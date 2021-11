Festival do Torresmo chega à zona oeste de São Paulo

Com a presença do chef referência em carne suína no País, Adan Garcia, evento será realizado no Raposo Shopping, de 26 a 28 de novembro.









Se você é daqueles que tem água na boca só de pensar em um torresmo crocante, não pode perder o 1° Festival de Torresmo na zona oeste de São Paulo, que será realizado de 26 a 28 de novembro no Raposo Shopping, das 12h às 22h. São diversos food trucks de gastronomia especializados em proteína suína: joelho de porco, leitão a pururuca, torresmo de rolo, torresmo recheado, torresmo mineiro, costela suína, pernil e pancetta são apenas algumas das variações deliciosas que têm presença garantida.





O evento também conta com a presença do premiado chef Adan Garcia – uma das principais referências gastronômicas em carne suína no Brasil, além de representante da comida brasileira em diversos países.





A experiência fica completa com chopes, inclusive opções artesanais, uma mega área kids para as crianças se divertirem e shows de música ao vivo.





E para quem não dispensa um docinho, mesmo depois de tudo isso, tem também o 1° Festival de Churros!





Serviço

Shows Ao Vivo

Dias 26,27 e 28 de NOVEMBRO

12h às 22h



RAPOSO SHOPPING (Rod Raposo Tavares, km 14,5 – São Paulo/SP)Entrada gratuita, paga somente o que consumirÁrea KidsPet Friendly